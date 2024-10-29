Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 40-річному місцевому жителю за напад на працівницю комп’ютерного клубу. Зловмисник зґвалтував жінку, відібрав у неї планшет і 12 тис. грн. За скоєне йому призначили десять років позбавлення волі.

Як повідомили 28 жовтня у пресслужбі поліції області, інцидент стався у листопаді 2023 року. Обвинувачений зґвалтував 45-річну працівницю одного з комп’ютерних клубів Хмельницького, після чого відібрав у потерпілої планшет і 12 тис. грн.

«І хоч потерпіла звернулась до поліції не одразу, оперативники швидко розшукали і затримали зловмисника. Викрадений планшет вилучили. Підозрюваний намагався здати його до ломбарду», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що 40-річного чоловіка і раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За зґвалтування та розбій (ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України) жителю Хмельницького призначили десять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.