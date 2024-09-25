Правоохоронці підозрюють 39-річного жителя Камʼянець-Подільського району у систематичному ґвалтуванні двох дочок. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми. Про це повідомили 25 вересня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, підозрюваний – батько п’яти дівчаток різного віку. У 2019 році чоловік почав ґвалтувати старшу дочку, якій на той час було 14 років, а у травні цього року вчинив сексуальне насилля щодо 15-річної доньки.

«Дитина розповіла про все бабусі, а та звернулася в поліцію. Обвинувачений перебуває під вартою», – зазначили у прокуратурі.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами зґвалтування неповнолітніх та вчинення щодо них розпусних дій (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Максимальне покарання передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.