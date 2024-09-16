Прокурори відстояли у Верховному Суді збільшення строку жителю Хмельниччини, який протягом девʼяти років розбещував і ґвалтував своїх дітей-двійнят. Обвинувачений змушував доньку та сина дивитися порнографію, а також неодноразово вступав із дівчинкою у статеві стосунки, аргументуючи, що це «нормально і так заведено в кожній сім'ї». За скоєне чоловіку призначили 14 років тюрми. Про це повідомили 16 вересня в Офісі Генерального прокурора.

«Суд першої інстанції призначив засудженому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Однак сторона обвинувачення в апеляційній інстанції довела виключну аморальність і цинізм вчинених злочинів та домоглася збільшення тюремного строку до 14 років», – йдеться у повідомленні.

Як раніше інформував ZAXID.NET, за словами потерпілої, батько розбещував її приблизно з п'ятирічного віку. При цьому казав, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Гвалтувати почав, коли дитині виповнилось 11 років, і робив це систематично. Він змушував дівчину пити протизаплідні таблетки, погрожував їй вбивством у разі заперечень і заявляв, що поб'є її маму та брата, якщо вона відмовиться вступати з ним у статевий акт. Згідно з висновками експертизи, внаслідок пережитого насильства у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Дівчина розповіла про все матері у 2020 році, жінка одразу ж написала заяву в поліцію. Під час слідства з'ясувалось, що чоловік розбещував не лише доньку, а й малолітнього сина: зокрема, він змушував обох дітей дивитись мультики порнографічного характеру.

Обвинувачений батько свою провину категорично заперечував і заявляв, що його обмовляють через те, що в 2018 році він покинув дружину та знайшов іншу жінку. Однак суд розцінив ці покази критично, бо чоловік сам визнав, що навіть після розлучення іноді приходив ночувати до будинку колишньої дружини і ніякого конфлікту з нею не мав.

Суд першої інстанції призначив чоловіку 12 років ув’язнення, однак прокурори відстояли у Верховному суді збільшення вироку до 14 років позбавлення волі.