Чоловік раніше вже відбував покарання за зґвалтування

Правоохоронці розшукали чоловіка, який побив і зґвалтував 88-річну жінку. Інцидент трапився в селі Нагоряни Чортківського району. Потерпіла отримала важкі травми і наразі перебуває в реанімації районної лікарні. Зловмисник в скоєному зізнався, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зґвалтування на території Нагірянської громади сталося 20 листопада. Донька потерпілої звернулася в поліцію і розповіла, що її 88-річна матір потрапила в лікарню з важкими травмами. Потерпіла жінка розповіла, що на неї напав, побив і познущався невідомий чоловік.

Поліцейські з’ясували, що до злочину може бути причетний раніше судимий 48-річний житель Чортківського району. Він вже раніше відбував покарання за статеві злочини, вчинені щодо ще однієї пенсіонерки. Чоловіка не було за місцем проживання, тому правоохоронці оголосили його у розшук.

Під час слідчих дій також поліцейські з’ясували, що вночі невідомий постукав у вікно до 88-річної жінки і попросив чаю, аби зігрітися. «Коли пенсіонерка відкрила двері, гість на неї напав. Чоловік побив, а після цього зґвалтував свою жертву. Потерпілу доправили до реанімаційного відділення», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 26 листопада.

В ході проведених оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисника. В скоєному він зізнався. Чоловікові правоохоронці інкримінують ч. 2 ст. 152 КК України (Зґвалтування, вчинене повторно). Наразі суд вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу. Жителю Чортківського району загрожує до десяти років за ґратами.