На Тернопільщині пенсіонера засудили до 10 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої з інвалідністю. Насильство над школяркою чоловік вчинив у березні 2024 року, коли та перебувала в нього вдома. В обвинувачений суді свою провину не визнав. Однак покази свідків, докази та згідно з судово-медичною та психіатричної експертизою вину чоловіка довели у суді.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що зґвалтування сталося в Шумській громаді. До поліцейських звернулася матір дівчини. Жінка розповіла, що її дитина має інвалідність, навчається в інклюзивному класі. У березі 2024 року її донька зателефонувала їй і попросила її врятувати від знайомого, який її ґвалтував.

Правоохоронці перевірили слова жінки і встановили, що близько 14:00 18 березня 2024 року обвинувачений привіз неповнолітню зі школи до своєї оселі. Чоловік знав, що в неї є 2 група інвалідності і вона не чітко може усвідомлювати свої дії.

«В цей момент в нього виник злочинний умисел на вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із оральним та вагінальним проникненням в тіло дівчини. Чоловік, скориставшись безпорадним станом потерпілої, яка є особою із інвалідністю 2 групи внаслідок неврологічної хвороби, завів неповнолітню у спальню кімнату, де положив її на ліжко і зґвалтував», – йдеться у вироку Шумського районного суду від 4 вересня.

В суді обвинувачений свою провину не визнав. Вказав, що лише намагався здійснити статеві відносини із неповнолітньою за її добровільної згоди. Також чоловік розповів, що він з неповнолітньою потерпілою раніше перебував у добрих відносинах. Вони дружили протягом останніх трьох років, і він часто підвозив та забирав її зі школи. У зазначений день вона до нього зателефонувала та попросила забрати її зі школи. Він завіз її до себе додому і дозволив вибрати прикраси, які знаходилися в будинку. В суді також чоловік зазначив, що вважав, що неповнолітня, відповідно до свого віку, перебувала у задовільному стані здоров’я та розвитку, що була згідна на статеві відносини із ним.

Суддя Шумського районного суду Максим Харлан визнав винним обвинуваченого у зґвалтуванні неповнолітньої і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років. Початок терміну відбування покарання для обвинуваченого слід рахувати з моменту обрання йому запобіжного заходу, а саме з 18 березня 2024 року.

Окрім того, родина потерпілої дівчини заявила цивільний позов – пенсіонер мав виплатити їм 800 тис. грн моральної шкоди. Суддя цивільний позов задовольнив частково. Обвинувачений має сплатити 300 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілої неповнолітньої. Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.