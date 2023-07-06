Слідство та розгляд справи у суді тривали майже два роки

Житель Тернопільського району отримав 8 років ув'язнення за зґвалтування 13-річної дівчини, яке трапилося у липні 2021 року. Тернопільський міськрайонний суд також призначив сплатити моральну шкоду потерпілій в розмірі півмільйона гривень.

Злочин стався на березі ставка в селі Настасів Тернопільського району, де відпочивала компанія з п'яти підлітків – трьох хлопців та двох дівчат. Після розпивання алкогольних напоїв місцевий 17-річний підліток зґвалтував 13-річну дівчину. Після інциденту дівчину забрали в реанімацію, адже у неї було чимало ушкоджень та стресовий стан.

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний учень 12 класу заочної форми навчання Мишковицької загальноосвітньої школи. Хлопець 24 липня 2021 року близько 19:00 на скутері приїхав до своїх знайомих на став, які ловили рибу. Разом зі собою привіз пляшку самогонки. Пізніше до них приєдналося дві дівчини. Компанія почала розпивати спиртні напої. Одна з дівчат знепритомніла, а інша відійшла не надовго від місця, де вони перебували. В цей час 17-річний юнак взяв на руки 13-річну дівчину і переніс її в урвище, яке розташоване поруч біля ставка в селі Настасів, і там її зґвалтував.

«Обвинувачений скористався безпорадним станом потерпілої, яка від сп'яніла та знепритомніла. Хлопець переніс її до урвища, де, діючи умисно, положив дівчину на траву, зняв з неї спідню білизну та одяг, після чого проти її волі, здійснив із нею вагінальний статевий акт», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2023 року.

У суді хлопець свою вину у вчиненні злочину не визнав. Розповів, що того дня приїхав до друга на став порибалити, з собою привіз пляшку самогонки. Коли приїхав, то побачив, що неподалік сидять двоє дівчат, з однією з них він був знайомий, а іншу – не знав. Коли вони почали розпивати алкоголь, то дівчата приєдналися до них. Потім його знайома взяла сигарети і пішла кудись, а іншій дівчині стало не добре. За словами обвинуваченого, вона втратила свідомість і навіть скотилася до ставка, але вони її віднесли трохи вище, щоб не впала у воду. Хлопець додав, що у статевий акт з нею не вступав. А коли його друзі пішли додому, то він поїхав за ними. Зупинився біля магазину, де його знайшов незнайомий чоловік, як потім з'ясувалося дядько потерпілої дівчини, і почав бити.

Під час розмови із слідчими потерпіла дівчина розповіла, що ту подію пам'ятає уривками. Після випитого їй стало дуже не добре. Дівчина додала, що добре запам'ятала, що її душили і наказували не кричати. Після того як вона прийшла до пам'яті, то попросила подругу подзвонити до своєї мами, бо вона сама не зможе дійти додому. Родичі завезли 13-річну потерпілу в лікарню, де в неї медики діагностували чисельні гематоми на лиці та шиї, а також підтвердили зґвалтування.

Під час розслідування були допитані усі свідки цієї події, також у хлопців, які того вечора перебували разом у компанії, експерти взяли зразки крові та необхідні мазки. За допомогою зібраних свідчень та доказів правоохоронці встановили, що обвинувачений все-таки причетний до зґвалтування 13-річної дівчини.

Тернопільський міськрайонний суд присудив хлопцю вісім років ув'язнення. У цей термін зарахував йому період, коли він був ув'язнений і перебував в слідчому ізоляторі. Також суд частково задовільний цивільний позов родини дівчини – обвинувачений повинен сплатити 500 тис. грн моральної шкоди.