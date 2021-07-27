У селі Настасів Тернопільського району неповнолітній підліток зґвалтував 13-річну дівчину. Інцидент стався вночі 23 липня на березі місцевого ставка, де відпочивала компанія з шести підлітків. Втім, про злочин стало відомо лише сьогодні, 27 липня, після повідомлень місцевих мешканців. Дівчину того ж вечора забрали в реанімацію. У прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили, що за підозрою у згвалтуванні затримали місцевого підлітка і сьогодні суд обере йому запобіжний захід.

Першими про згвалтування у Настасеві повідомили у популярних тернопільських телеграм-каналах. Там вказували, що після відпочинку біля озера дівчину згвалтували троє підлітків. Наразі ані староста села, ані правоохоронці не підтверджують цю інформацію.

Як розповіли ZAXID.NET жителі Настасова, злочин стався у п'ятницю, 23 липня, на березі місцевого ставка. Тоді троє неповнолітніх хлопців (віком 14 та 16 років) зі сусідніх сіл Воля та Лучка прийшли в гості до трьох неповнолітніх дівчат зі Стасева. Підлітки розважалися та відпочивали на березі місцевої водойми, ввечері після розпитих алкогольних напоїв один із підлітків зґвалтував дівчину.

Ставок, поблизу якого ймовірно відбулося зґвалтування

У поліції Тернопільщини ZAXID.NET офіційно підтвердили, що такий злочин справді був і підлітку вже офіційно оголосили про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років). Хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Cтароста села Настасів Дарія Блащак розповіла ZAXID.NET, що потерпіла дівчинка виховується в хорошій, матеріально забезпеченій сім'ї. Мама, батько та дідусь з бабцею завжди дбали про те, щоб дитина мала усе необхідне. Дівчинка гарно вчиться в школі, бере участь в різних гуртках.

Також староста зазначила, що ані поліція, ані медики не повідомили її, коли приїжджали в село у вечір злочину, а про сам злочин вона дізналася від опікунської ради. З її слів, дівчинка перебувала в реанімації, а в понеділок її вже перевели у звичайну палату.