38-річного нападника затримала поліція

У ніч на 13 грудня 38-річний львів’янин вдарив ножем у груди неповнолітнього хлопця у центрі Львова. Юнака госпіталізували в лікарню, а нападника затримала поліція.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, інцидент трапився близько 1:00 на площі Ринок. Про це у поліцію повідомили медики «швидкої допомоги».

«Піший патруль 4 батальйону негайно прибув на місце події де виявив молодого чоловіка з колото-різаною раною в ділянці грудної клітки. 17-річного львів'янина шпиталізували», – повідомили у прес-службі поліції.

Очевидці події розповіли, що невідомий чоловік завдав удару ножем їхньому другу. Вони надали опис нападника. Патрульні негайно передали орієнтування колегам та вирушили в напрямку площі Івана Підкови, де і виявили схожого за описом чоловіка. Ним виявився 38-річний львів'янин. Одяг та руки у нього були зі слідами крові.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Чоловіка для встановлення обставин супроводили у відділок поліції.