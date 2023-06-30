Поліція затримала мешканця Броварів, який зґвалтував 15-річного підлітка

У Броварах 46-річний чоловік на території оздоровчо-реабілітаційного центру зґвалтував 15-річного хлопчика. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, чоловік скористався безпорадним станом хлопчика і зґвалтував його. Після скоєного масажист наказав потерпілому нікому не розповідати про те, що сталося.

Проте хлопчик все розповів мамі і та повідомила правоохоронців. Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Після затримання чоловік зізнався у скоєному.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи [ч. 3 ст. 152 ККУ]. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.