9-річна Вероніка Богданюк зникла 18 червня

Зниклу 9-річну мешканку селища Кути з Івано-Франківщини Вероніку Богданюк, яку 18 червня поліція оголошувала в розшук, увечері того ж дня знайшли зґвалтованою і задушеною в хащах на території селища. За вбивство дитини затримали її 34-річного родича, двоюрідного брата батька дівчинки.

У неділю, 18 червня, поліція Івано-Франківщини оголосила в розшук 9-річну дівчинку з селища Кути Косівського району, яка близько 15:00 години вийшла з дому та зникла. Батько дівчинки повідомив, що донька пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Її мобільний телефон був поза зоною досяжності.

Того ж дня увечері близько 21:30 тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. За підозрою у зґвалтуванні та вбивстві дитини поліцейські затримали її 34-річного дядька.

«Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку», – розповіли в поліції.

34-річний родич затягнув дитину у хащі, де зґвалтував її та задушив (фото поліції)

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили винуватця тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в селищі Кути.

Затриманому готують підозру за умисне вбиство (п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.