Мирослав Мартинюк, якому тоді було 18 років, заманив дитину у зарослі та зґвалтував

У п’ятницю, 5 травня, Залізничний районний суд Львова виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітнього хлопчика на Левандівці, яке трапилося три роки тому. Тоді посеред білого дня 18-річний Мирослав Мартинюк заманив у хащі 11-річного хлопчика і там зґвалтував його. Рішенням суду ґвалтівнику призначили 13 років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила мама постраждалого хлопчика Софія Яцків.

«Залізничний районний суд м.Львова ухвалив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.152 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років», – повідомила Софія Яцків у Facebook.

Також суд ухвалив включити інформацію про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляції. «Очевидно, що сторона обвинуваченого подасть апеляцію, і ця судова тяганина триватиме ще довго. Але, як мінімум, сьогодні було зроблено дуже важливий крок для встановлення справедливості», – зазначила Софія Яцків.

Зґвалтування трапилось у червні 2020 року на вул. Роксоляни у Львові. 11-річний Стратон пішов гуляти з друзями, а коли повернувся додому, то розповів батькам, що його зґвалтували. 18-річний хлопець попросив його допомогти відтягнути мопед у парк, де завів у хащі та зґвалтував дитину.

Друзі хлопчика зафіксували ґвалтівника, який виходить із зарослів, на камеру телефона. За гарячими слідами його затримала поліція.