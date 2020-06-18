Поліція затримала ймовірного ґвалтівника 12-річного хлопчика у Львові

Фото ймовірного ґвалтівника публікували у локальній спільноті в Facebook

Львівська поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика на вул. Роксоляни. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, в обід четверга, 18 червня, на вул. Роксоляни зґвалтували 12-річного хлопчика. Його мама пояснила, що хлопчик пішов гуляти з друзями. Коли він повернувся додому, то пояснив, що невідомий чоловік попросив його допомогти відтягнути мопед, пообіцявши купити йому газований напій. Після цього чоловік зґвалтував дитину.

Фото ймовірного педофіла опублікували у локальній спільноті «Чим живе Левандівка». Правоохоронці за декілька годин розшукали ймовірного ґвалтівника. Зараз поліцейські допитують чоловіка і з'ясовують його причетність до злочину.