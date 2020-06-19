12-річний львів’янин, що став жертвою наруги, упізнав свого кривдника

Серед чотирьох представлених на опізнання схожих між собою чоловіків хлопчик вказав саме на затриманого напередодні 18-річного львів'янина Мирослава М.

У п’ятницю, 19 червня, у Залізничному відділку поліції хлопчик, якого напередодні зґвалтував 18-річний львів’янин, вказав на свого кривдника під час проведення упізнання. Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook мама зґвалтованого хлопця Софія Яцків. Жінка не приховує, що зґвалтували саме її сина, вона навпаки хоче розголосу, аби цю справу не зам’яли.

За словами матері до процесу впізнання поліцейські залучили чотирьох схожих між собою чоловіків. Серед них був і затриманий напередодні на Левандівці ґвалтівник. Хлопчик без жодних вагань вказав саме на підозрюваного 18-річного львів’янина. До слова, зараз з дитиною активно працюють психологи.

Також Софія Яцків розповіла, що батьки підозрюваного уже найняли п’ятьох адвокатів, аби ті захищали в суді їхнього сина, у той час, як батьки жертви збирають гроші на оплату послуг свого захисника.

У суботу, 20 червня, відбудеться суд. Підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в обід четверга, 18 червня, на вул. Роксоляни, у Львові, зґвалтували 12-річного хлопчика. Поліція оперативно затримала ймовірного ґвалтівника. Ним виявився 18-річний львів’янин Мирослава М. Він разом з батьками також мешкає на Левандівці, неподалік від місця злочину.

Під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські знайшли речові докази, а саме одяг, у який ґвалтівник був одягнений під час злочину

З наших джерел відомо також, що 18-річний хлопець у присутності поліцейських зізнався батькам, що саме він зґвалтував 12-річного хлопчика. Після цього батьки заборонили йому говорити і викликали адвоката.