Суд арештував підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика у Львові

У суботу, 20 червня, Залізничний районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу 18-річному львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Його триматимуть під вартою без права вийти на волю під заставу.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в обід четверга, 18 червня, на вул. Роксоляни зґвалтували 12-річного хлопчика. Поліція оперативно затримала ймовірного ґвалтівника. Ним виявився 18-річний львів’янин Мирослав М. Він разом з батьками також мешкає на Левандівці, неподалік від місця злочину.

Під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські знайшли речові докази, а саме одяг, у який ґвалтівник був одягнений під час злочину

З наших джерел відомо також, що 18-річний хлопець у присутності поліцейських зізнався батькам, що саме він зґвалтував 12-річного хлопчика. Після цього батьки заборонили йому говорити і викликали адвоката.

Вчора, 19 червня, у Залізничному відділку поліції хлопчик вказав на свого кривдника під час проведення упізнання. Як розповіла мама зґвалтованого хлопця Софія Яцків, батьки підозрюваного уже найняли п’ятьох адвокатів, аби ті захищали в суді їхнього сина, у той час, як батьки жертви збирають гроші на оплату послуг свого захисника.