Після затримання 18-річному львів’янину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Слідчі завершили досудове розслідування щодо зґвалтування 11-річного хлопчика на Левандівці та передали справу на розгляд суду. 18-річному львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні, загрожує до 15 років тюрми. Про це Нацполіція Львівщини повідомила 1 грудня.

Зґвалтування трапилось у червні 2020 року на вул. Роксоляни. 11-річний Стратон пішов гуляти з друзями, а коли повернувся додому, то розповів батькам, що його зґвалтували. 18-річний хлопець попросив його допомогти відтягнути мопед у парк. Після цього хлопець зґвалтував дитину у парку.

За кілька годин після злочину 18-річного хлопця затримали правоохоронці. З наших джерел відомо, що затриманий у присутності поліцейських зізнався батькам, що саме він зґвалтував 11-річного хлопчика. Після цього батьки заборонили йому говорити і викликали адвоката.

Після затримання 18-річному львів’янину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.