«Торгувати честю дитини ми не будемо»

Четвер, 18 червня, розділив життя родини Яцків на до та після. Того дня, їхню середню дитину, 11-річного сина Стратона, зґвалтував на шість років старший мешканець того ж району. Підозрюваний у тяжкому злочині – 18-річний Мирослав Мартинюк, який з вигляду особливо нічим не відрізняється від своїх однолітків.

Злочин трапився серед дня на Левандівці у Львові. Батьки жертви педофіла, Олег та Софія Яцків, свідомо вирішили не приховувати цієї історії, навпаки роблять все, аби про цей випадок говорили, а справу не зам’яли. Як пояснив батько Стратона журналістам ZAXID.NET: «Навіть, якби нам пропонували всі гроші світу, честю своєї дитини ми торгувати не будемо».

Не довіряйте незнайомцям

Самісінький кінець вулиці Роксоляни. З однієї сторони багатоповерхівки, з іншої приватні особняки, а за ними невелика лісосмуга та городи, які мешканці собі їх тут облаштували. Тутешні називають це місце «торфами». Ця частина Левандівки чиста, тиха і спокійна, машини майже не їздять. На вулиці багато дітей, а біля кожного будинку є свій дитячий майданчик. Компанія хлопців, серед яких був і 11-річний Стратон, як завжди гралася на майданчику біля 59 будинку.

Їхній друг Андрій (за проханням ім’я змінено) грався окремо. Саме до нього, також 11-річного хлопця, спершу підійшов незнайомець. Він не представився, але наполегливо просив допомоги. Казав, що його мопед застряг у болоті на тих самих «торфах». Але Андрій йому відмовив в допомозі, він махнув рукою і сказав, що нікуди не піде.

Тоді незнайомець заговорив до хлопчаків поруч. «Він знову ж таки жалівся, що «на торфах» у нього застряг мопед і треба допомога. Обіцяв купити колу. На це діти і повелися», – розповів Олег Яцків, батько Стратона.

Дитячий майданчик де гралися діти, коли до них підійшов зловмисник

Хлопці навіть зраділи, що можуть помогти витягти мопед, всі пішли за незнайомцем. До речі, спершу вони таки зайшли в магазин і юнак купив дітям кока-колу. Жодних підозр він не викликав, адже лише на кілька років старший підліток, гарно одягнутий, в модних окулярах, кепці.

Вже з колою всі пішли дорогою в сторону «торфів». Щоб дістатись туди, де, за легендою застряг мопед, потрібно пройтися вузенькою стежкою між хащами. Коли діти побачили цю дорогу, троє з них одразу передумали помагати. «Щойно вони стали на ту стежку, троє відмовилися йти. Вони ніби щось відчули, а може подумали, що дійсно треба тягти той мопед, а там таке болото. То собі подумали «та ну його..», – розподає Олег Яцків.

Початок тієї самої стежки, що веде на «торфи»

Але Стратон не розвернувся, він пішов далі, бо ж пообіцяв допомогти…

«От вони йдуть-йдуть цією стежкою і в якийсь момент мій малий починає розуміти, що щось тут не так. Він починає боятися, але ще сумнівається. І якось йому незручно розвернутися і піти звідти чи якось втекти. Дорогою цей пацан постійно говорив. Він розказував сину, що їздить тут мопедом, про мотор, про людей, які мають ті городи, одним словом він забивав дитині баки. Малому просто не було часу рішення якесь прийняти, той постійно говорив», – Олег Яцків згадує, що розповідав йому син.

Дорога, якою ґвалтівник вів дитину на місце злочину

Коли вони пройшли стежкою вже десь приблизно півкілометра, Стратон зрозумів, що йому не вийде втекти. Хащі надто густі, а незнайомець занадто спортивний. Саме в цей момент хлопчик і почув: «Ми прийшли». Незнайомець сказав дитині, що треба перелізти через загородження, мовляв, там за халабудою і стоїть мопед.

«Тоді вони перелізли через пліт на чиюсь територію, на одну з тих дачних, чи яких там, ділянок. І він каже моєму синові: "Йди принеси мені викрутку з тої халабуди". Малий пішов, глянув і каже: "Та нема там ніякої викрутки". А тоді цей каже, "А ми і не для того сюди прийшли". Він поклав синові руку на плече і почав там до нього….», ­– батько бере паузу, далі говорити йому складно. Олег Яцків переконує нас, що в деталі вдаватися не варто.

«Мій малий намагався вирватися, він кричав, але той йому закривав рот. Одним словом це все відбулося… Потім цей тип собі просто тихенько одягнувся і тією самою стежкою спокійно пішов. Він навіть не втікав», – ледве стримується батько.

Виникає враження, що це все було заздалегідь продумано та підготовлено. «Це не спонтанна ідея, яка виникла, коли він помітив дітей на майданчику. На тій ділянці, куди він привів дитину були пуфики, там була вода, яку він собі приніс в бутлях… щоб зволожити, що там йому треба», – з огидою розповідає Олег Яцків.

По гарячих слідах

Щойно Стратон зайшов у хащі, друзі, які за ним не пішли, почали кричати по допомогу. Подзвонили спершу мамі Стратона Софії і побігли назад на майданчик.

Там були знайомі дівчатка-однолітки. Аня, якій 10 років, згадує: «Я тут на гірці каталася, коли прибігли хлопці. Вони кричали «Люди поможіть, Стратона катують!». Ми всі побігли до «торфів», я навіть в поліцію дзвонила. Якраз дощ почався, і ми бачили, коли той дядько виходив без Стратона, і ми бачили як він поїхав на червоній жигульці».

Підозрюваний у зґвалтуванні Мирослав Мартинюк у своєму Instagram має десятьки фото та відео поруч з червоним «жигулем»

Діти не розгубилися, їм вдалося зняти педофіла на телефон. Пізніше саме цей відеозапис, а також фото з нього, які відразу ж з'явилися у соцмережах і місцевих ЗМІ, допомогли поліцейським знайти кривдника того ж дня.

За кілька хвилин, тією ж стежкою, вийшов Стратон. Його зустріли друзі і він розповів про все, що з ним сталося і пішов додому. Вдома від батьків дитина теж нічого не приховувала.

«Коли це сталося, я був на роботі. Мені дружина задзвонила і я побіг додому. Син вже був в хаті. Коли я його побачив, я такий був щасливий, бо головне, що моя дитина ціла і жива», – згадує батько.

Потім приїхали слідчі.

«Правоохоронці питали нас чи ми дійсно будемо все до кінця робити, чи будемо проходити всі експертизи, бо їх там море. Попередили, що нас будуть довго тягати. Я навіть не вислухав яку альтернативу вони могли пропонувати. Я відразу їм сказав, що ми будемо все робити офіційно, від початку і до кінця», – розповів Олег Яцків.

У той час на Левандівці відбувалися активні пошуки педофіла. Його фото вже гуляло у мережі, десятки поліцейських опитували сусідів та оглядали місце злочину. У перших повідомленнях помилково вказали, що згвалтованому хлопчику 12 років, хоча 12 йому виповниться лише у грудні.

18-річний підозрюваний Мирослав Мартинюк не викликав ні в кого жодної підозри

По обіді у поліції повідомили, що знайшли ймовірного педофіла. Підозрюваний – 18-річний Мирослав Мартинюк. Його виявили вдома, теж на Левандівці. Він з заможної родини бізнесменів і живе у будинку, який всі в районі знають, тому що він дуже відрізняється від інших.

«Якось так в житті буває… Я тією дорогою додому з роботи ходив. І завжди дивився на той будинок, він мені був такий моторошний. Я навіть своїм колегам казав, що звідти злом потягує», – розповів журналістам Олег Яцків.

Будинок сім'ї Мартинюків, де слідчі знайшли докази причетності 18-річного Мирослава до тяжкого злочину

Вдома у підозрюваного поліцейські знайшли одяг, у якому він був під час скоєння злочину. Також журналістам вдалося дізнатися, що 18-річний хлопець у присутності поліцейських сам зізнався батькам, що саме він зґвалтував хлопчика. Але після цього батьки заборонили йому говорити і викликали адвоката.

Та все ж у поліцейських було достатньо доказів, щоб затримати Мирослава Мартинюка та відправити його у СІЗО.

Батьки затриманого спілкуватися на цю тему не хочуть, дверей не відчиняють.

Мовчання не золото

Коли кривдника Стратона затримали, батьки видихнули з полегшенням, однак саме тоді, вони зрозуміли, що це не кінець, а тільки початок. Початок боротьби за честь свого сина.

«Ввечері ми зібралися на кухні. Зробили сімейні збори, щоб вирішити питання, чи давати розголос тій справі. Остаточне рішення приймав Стратон, і він сказав «так», – розповів Олег Яцків.

Батько зізнається, що не знали з чого починати, коли їм стало відомо, що підозрюваний з доволі заможної родини. (Спершу ходили чутки, що батьки кривдника власники «Щирецьких ковбас», однак потім стало відомо, що вони просто володіють франшизою і торгують ковбасами цього виробника у кількох точках на Левандівці)

«Ми сім’я інтровертів. В нас небагато близьких, друзів. Ми замкненні на своїй сім’ї і за грошима не женемось. І ми ніколи не мали ніякої практики з судами чи чогось такого. І ми злякалися, що та сторона почне на нас тиснути, наїжджати, що мовляв ми самі винні і ми зрозуміли, що нам допоможе тільки розголос. Ми обрали варіант боротися у відкритій площині, бо в плані схем вони нас переграють», – пояснює батько хлопчика.

Того ж вечора мама Софія Яцків написала про цей випадок на своїй сторінці у Facebook. Жінка відверто розповіла, що зґвалтований хлопчик, про якого говорять у Львові цілий день, її син.

Сотні людей поширили допис мами хлопчика Софії Яцків

Після цієї публікації месенджери і мами, і тата були переповненні повідомленнями від зовсім не знайомих їм людей і зі Львова, і з цілої України. Люди дякували батькам, що вони не побоялися розказати про свою біду. «Писали, що з ними таке саме було, але вони не наважилися розповісти», – продовжує Олег Яцків. З пропозицією допомоги до батьків дитини звернувся і міський голова Андрій Садовий. Він пообіцяв оплатити послуги адвоката.

Попри десятки повідомлень із зізнаннями жертв зґвалтування, цього року у Львівській області офіційно заведено тільки два кримінальні провадження за цією статтею. Бо жертви зазвичай мовчать.

«Дехто нас засуджує, що розголосом батьки зіпсували дитині життя. Серйозно? Точно батьки зіпсували? Якщо так, то в нього є ще одне ім’я в свідоцтві. Він може собі з тим іменем жити і ніхто не буде знати, що це про нього мова», – завершив батько.

Підозра. Слідство. Суд.

Від моменту затримання і до суду, на якому ймовірного ґвалтівника відправили в СІЗО на два місяці, пройшов лише один день.

У цей проміжок відбувалося упізнання зловмисника та експертиза для потерпілого. «Сто відсотків, що дитина не бреше. Я б хотів щоб то було не так… але ми їздили на експертизу на Пекарську і там нам підтвердили, що дитину таки зґвалтували», – розповідає Олег Яцків.

Паралельно правоохоронці готувалися до процесу упізнання. Вони знайшли трьох схожих на підозрюваного чоловіків-статистів. Серед чотирьох чоловіків Стратон не вагаючись вказав пальцем на затриманого Мирослава Мартинюка. Також на упізнання запросили і хлопчика Андрія (на прохання ім’я змінено), до якого з самого початку підходив Мартинюк. Він також вказав на затриманого.

У суботу, 20 червня, у Залізничному суді відбувалося засідання. Під будівлю прийшли десятки людей, аби підтримати родину Яцків. На вулиці чекали і батьки обвинувачуваного.

Олег Мартинюк, тато підозрюваного, не виявив бажання вибачитись чи навіть просто поговорити з батьками потерпілого. Лише заявив журналістам, що це все замовне звинувачення, але так і не пояснив кому було б вигідне таке «замовлення».

На самому засіданні батько жертви, Олег Яцків, помітив, що затриманий плакав.

Судове засідання було закритим, тому що справа стосується малолітньої дитини

18-річному Мирославу Мартинюку обрали запобіжний захід – тримання під вартою в СІЗО впродовж двох місяців, без можливості внесення застави.

Чим тепер живе Левандівка?

Після зухвалого злочину, який стався посеред білого дня, у мікрорайоні всі стривожені. Відтепер багатьох дітей батьки не відпускають гуляти самих.

«Раніше страху не було. В нас кілька майданчиків, глянув через вікно – діти на місці. А тепер, всі мами і бабусі закинули хатню роботу і сидять біля дітей. Шкода того хлопця, та й іншого шкода… як то в 18 років дитина успішних батьків таке витворила? То ж не то, що якийсь зек, відсидів, вийшов і отаке. А то тільки 18 років і вже зіпсував собі життя», – ділиться мешканка мікрорайону, паралельно приглядаючи за онукою на майданчику.

Хоча раніше таких гучних злочинів тут не було, все ж два дні перед тим, як було зґвалтовано Стратона, сюди вже приїжджала поліція.

У вівторок, 16 червня, чоловік з сусіднього будинку викликав правоохоронців, бо бачив, як невідомий чоловік вів за собою на ті ж «торфи» кількох малих дівчат. «Вже дві дівчинки за ним йшли, а третя бігла. І батько тієї третьої, він гуляв поруч з візочком, побачив це і закричав до доньки – ей, ти куди біжиш?», – розповів Олег Яцків.

Діти тоді злякалися і повернулися. Перелякався і незнайомець, він швидко втік в ті ж хащі.

Хоча правоохоронці і відреагували на виклик та швидко приїхали, але нічого зробити вони не змогли, тому що немає складу злочину.

Олег Яцків переконаний, тоді це був той самий кривдник його сина: «Але там історія, щоб заманити дівчат, яку він вигадав, була інша. Він переконував, що в хащах маленькій дівчинці стало погано і потрібно швидко бігти їй допомогти».

Того вечора, у вайбер-чаті свого будинку, батько дівчинки, який сполохав незнайомця і викликав поліцію, написав про цей випадок і застеріг сусідів берегти своїх дітей.

«Шкода, що ми про це не знали…», – завершив батько зґвалтованої дитини Олег Яцків.

P.S.

Стратон Яцків зараз проходить психологічну реабілітацію. Хлопчик любить танцювати, тож батьки планують віддати його на балет. Вдень дитина поводить себе як завжди, але вночі погано спить, йому сняться кошмари, а попереду ще слідчий експеремент, під час якого хлопчику потрібно максимально точно описати як все було і знову повернутися у ті страшні моменти.

Тим часом, підозрюваний у зґвалтуванні малолітньої дитини, студент Політехніки Мирослав Мартинюк, чекає у СІЗО наступного судового засідання.

У статті використанні фото ZAXID.NET, а також фото з особистого профілю в Instagram Мирослава Мартинюка