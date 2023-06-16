Хлопчика, який був на лісовій дорозі, знайшли правоохоронці

На Волині поліція розшукала п'ятирічного хлопчика, який пішов гуляти і зник. За годину він встиг пройти близько 2 км від будинку у напрямку лісу. Там його знайшли правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, про зникнення дитини правоохоронців повідомила матір хлопчика. Жінка розповіла, що разом з сином приїхала до знайомої в гості у село Бережка Вишнівської громади, будинок товаришки знаходиться неподалік лісу. П’ятирічний хлопчик гуляв на подвір'ї, але раптом зник з поля зору жінок.

На виклик виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції та розпочали прочісувати прилеглу територію. Хлопчика знайшли за менше ніж годину після надходження звернення. За цей час він встиг відійти від будинку на 2 км і перебував на лісовій дорозі.

«Просимо дорослих не залишати без нагляду діток, спілкуватися з ними й пояснювати, що без відома та дозволу рідних не можна залишати будинок та йти гуляти у невідомій місцевості, адже це може бути небезпечно для їх життя і здоров’я», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що з дитиною все добре, хлопчика передали матері.