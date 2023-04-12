На Волині патрульні випадково знайшли 17-річну дівчину, яка тиждень тому пішла з дому. Підлітка зупиняла транспорт, аби дістатись до Ковеля, однак навіщо – невідомо. Наразі дівчину передали ювенальним поліцейським, які встановлюють всі обставини.

Дівчину виявили патрульні поліцейські пізно ввечері у вівторок, 11 квітня. Вони помітили, що на зупинці неподалік стаціонарного посту перебуває неповнолітня, яка дивно поводиться.

«Дівчина виходила на дорогу та спиняла вантажівки. Коли поліцейські хотіли наблизитися до неї на службовому автомобілі, дівчина швидко втекла. Патрульні вирішили обстежити території навколо і невдовзі їм вдалося знайти втікачку. Вона була в брудному одязі та виглядала наляканою», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульним дівчина розповіла, що, зупиняючи транспорт, хотіла дістатися в Ковель, однак з якою метою – не пояснила. Виявилося, що дівчині 17 років, і мешкає вона в населеному пункті за 60 кілометрів звідси.

Також з'ясувалось, що дівчина має проблеми з ментальним здоров’ям і вже не вперше йде з дому. Цього разу вона покинула оселю понад тиждень тому. Неповнолітню передали працівникам ювенальної превенції, які будуть з’ясовувати усі деталі інциденту, зокрема, чому дівчина пішла з дому.