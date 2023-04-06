Тіло жінки знайшли у ставку неподалік її будинку в селі Кричевичі

На Волині неподалік Ковеля знайшли тіло зниклої 65-річної жінки. Тіло жінки перебувало на підтопленому полі. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, мешканка села Кричевичі Колодяжненської громади востаннє виходила на зв'язок 2 квітня. Повідомлення про її зникнення надійшло до правоохоронців 4 квітня.

Поліцейські розпочали пошуки, до них долучили також рятувальників-водолазів. Саме вони й знайшли загиблу жінку.

«Особовим складом групи водолазно-рятувальних робіт здійснено обстеження п'яти ставків, дно акваторії площею майже 1200 м2, поверхню акваторії 5200 м2, а також підтоплене угіддя площею понад 4000 м2. О 13:50 вдалось знайти тіло людини без ознак життя», – повідомляє прес-служба ДСНС Волині.

У поліції уточнили, що тіло жінки перебувало за 150 метрів від її помешкання. Що саме стало причиною загибелі, з'ясують судмедексперти. Однак попередньо відомо, що слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.