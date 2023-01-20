Тіло мертвого чоловіка виявили у автомобілі Toyota Avensis

На Рівненщині у припаркованому біля заправки автомобілі знайшли мертвого чоловіка. Як встановила поліція, померлому було 46 років, він іноземець. Працівники заправки розповіли, що чоловік вже декілька ночей ночував у салоні. На тілі слідів насильницької смерті не виявили, але точні причини смерті встановлять судмедексперти.

Тіло чоловіка знайшли близько 13:40 у автомобілі Toyota Avensis, повідомляє прес-служба обласної ДСНС. Автомобіль перебував на трасі «Київ-Чоп» біля заправки неподалік села Самостріли Великомежиріцької громади. Рятувальники допомогли поліцейським відчинити двері авто.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, повідомлення про мертвого чоловіка надійшло від працівниці заправки. Зі слів працівників АЗС, авто 46-річного іноземця через технічну несправність перебувало вже декілька днів на парковці, а чоловік ночував у салоні.

«За результатами огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті. За її результатами вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події», – йдеться у повідомленні.