Тіло мертвого 48-річного чоловіка з річки Іква дістали рятувальники

У річці Іква на Рівненщині виявили тіло зниклого 48-річного чоловіка. З дому мешканець села Добрятин пішов 1 січня і з тих пір на зв'язок не виходив. За три дні його тіло знайшли у річці. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявили, тіло відправили на судмедекспертизу.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, з заявою про зникнення 48-річного сина до поліції звернулась його 72-матір, мешканка села Добрятин Млинівської громади. Вона зазначила, що син зник 1 січня і додому не повернувся. З її слів, чоловік зловживав алкогольними напоями.

Тіло зниклого виявили близько 12:00 у вівторок, 3 січня, в річці Іква у селі Добрятин. На місце викликали рятувальників, вони дістали з водойми тіло потопельника, повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Під час поверхневого огляду слідів насильства на тілі чоловіка не виявили. Для встановлення точних причин смерті тіло відправили на судово-медичну експертизу. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».