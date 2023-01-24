У Шацьку в канаві виявили тіло мертвого чоловіка. Наразі встановлено, що це 40-річний місцевий мешканець, який зник місяць тому. Причини смерті наразі невідомі, їх з'ясують на судово-медичній експертизі.

Тіло чоловіка виявили у вівторок, 24 січня, у канаві неподалік Шацького лісництва, повідомляє «Район.Шацьк». На місце виїхала слідчо-оперативна група.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що такий випадок справді був. Наразі особу загиблого встановили: це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня вважався безвісти зниклим.

Станом на 16:00 на місці події працює слідчо-оперативна група. Поки що невідомо, чи виявили на тілі загиблого сліди насильницької смерті. Остаточно причини смерті встановлять судмедексперти.