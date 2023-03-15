На пошуки чоловіка орієнтовані усі наряди поліції та блокпости на території області

На Волині поліція оголосила у розшук 37-річного чоловіка, який викрав зброю і втік. У поліції не розголошують, за яких саме обставин Олександр Яворський вчинив злочин, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що він викрав зброю у правоохоронця, який приїхав на виклик.

Про оголошення у розшук мешканця села Доросині Олександра Яворського прес-служба поліції Волині повідомила ввечері у вівторок, 14 березня. «[Чоловік] умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку. На його пошуки орієнтовано усі наряди поліції та блокпости на території області», – повідомляють у поліції. Інцидент стався у селі Доросині, що за майже 40 км від Луцька.

Станом на 12:00 середи, 15 березня, місцезнаходження чоловіка досі не встановили. Пошуки тривають. Людей, яким відомо, де зараз перебуває Олександр Яворський, просять зателефонувати до поліції за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102.

Також ZAXID.NET стало відомо, що правоохоронця, у якого зловмисник відібрав зброю, наразі відсторонили від роботи. Щодо випадку триває службове розслідування.