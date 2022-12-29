36-річного чоловіка затримали біля залізничного вокзалу в Хмельницькому

Біля залізничного вокзалу у Хмельницькому патрульні поліцейські затримали чоловіка, який втік з херсонського СІЗО. Під слідством він перебував за підозрою у вбивстві та розбої. Як встановили поліцейські, зловмисник планував втекти з міста потягом у вінницькому напрямку, але йому завадили правоохоронці. Наразі його затримали і передали слідчим хмельницького відділення поліції.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Хмельниччини, чоловіка затримали близько 20:00 у середу, 28 грудня. Патрулюючи вулицю Проскурівську у Хмельницькому, поблизу залізничного вокзалу патрульні побачили чоловіка, який конфліктував з перехожими та мав прикмети особи, який розшукується поліцією Херсонської області.

«Перевіряючи документи за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції, інспектори з’ясували, що 36-річний чоловік перебуває в розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. 115 ККУ (умисне вбивство), ст. 187 ККУ (розбій) та втечу із СІЗО міста Херсон», – йдеться у повідомленні.

Чоловік планував покинути Хмельницький потягом у вінницькому напрямку, але цьому завадили патрульні. Зловмисника затримали та передали слідчо-оперативній групі. Крім того, про затримання утікача повідомили ініціатора розшуку.