Суд призначив чотири роки тюрми 37-річному мешканцю Волині, який викрав у поліції автомат і переховувався. Обвинувачений так і не зміг пояснити, нащо він це зробив.

Зазначимо, що інцидент стався вночі 13 березня у селі Доросині. Тоді обвинувачений сварився зі своєю матір'ю, через що на місце викликали поліцію. Олександр Яворський відкрив поліцейське авто, яке було незамкнене, викрав звідти автомат Калашникова з 30-ма патронами і після цього втік у невідомому напрямку.

Чоловік переховувався до обіду 15 березня, коли його затримали правоохоронці. Тоді ж Олександра Яворського відправили у СІЗО, де він перебував весь час впродовж розслідування справи.

Як йдеться у вироку Рожищенського райсуду, обвинувачений повністю визнав провину і пояснив, що у той період часто вживав алкоголь. Навіщо він вкрав автомат з поліцейського автомобіля, чоловік пояснити не зміг, бо «до цього часу сам не розуміє».

Суддя Наталія Шептицька визнала його винним у порушенні ч.1 ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) і призначила йому чотири роки ув'язнення. Додамо, що максимально чоловікові загрожувало до семи років тюрми. Також Олександр Яворський повинен сплатити понад 19 тис. грн за проведені експертизи. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.