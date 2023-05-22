На Волині 33-річний чоловік викрав 19 тис. доларів з помешкання 50-річної жінки. Поліція затримала зловмисника за декілька годин після того, як до них звернулась постраждала. Наразі його заарештували і відправили в СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, до поліції 50-річна мешканка села Горохівської громади звернулась у суботу, 20 травня. Вона повідомила, що з її будинку викрали велику суму грошей.

Поліція встановила, що зловмисник проник до помешкання, пошкодивши пластикове вікно, і знайшов місце, де власники зберігали гроші. Звідти він викрав 19 тис. доларів і втік.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно зібрали речові докази та слідову інформацію, допитали також і ймовірних свідків. За декілька годин причетного до скоєння злочину затримали у Луцьку. Викрадені гроші – вилучили», – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому вже оголосили про підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.