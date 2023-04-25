Після того, як авто вдарилось в дерево, юнак підпалив автомобіль і втік

Ковельський суд призначив рік іспитового терміну 18-річному юнаку, який вкрав і підпалив автомобіль. Навіщо хлопець так вчинив, невідомо. Однак власник пошкодженого автомобіля заявив, що юнак відшкодував збитки, тож претензій до нього він не має.

Зазначимо, що злочин юнак скоїв вночі 4 лютого. На вулиці Володимирській у Ковелі він заліз у автомобіль ВАЗ-21063, який був відчинений, і намагався його завести. Після невдалої спроби хлопець почав його котити, але ВАЗ вдарився у дерево. Тоді юнак сірниками підпалив сидіння.

Слідчі підрахували, що обвинувачений спричинив збитків на 38 тис. грн. Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 194 ККУ (знищення майна).

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, обвинувачений визнав провину і просив суворо не карати. Власник спаленого авто зазначив, що збитки хлопець відшкодував, тож претензій до нього не має.

Суддя В'ячеслав Лесик визнав юнака винним у порушенні вказаних статей і призначив чотири роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, обмежившись роком іспитового терміну. За експертизи хлопець повинен сплатити 9 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.