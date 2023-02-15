Після того, як авто вдарилось в дерево, юнак підпалив автомобіль і втік

У Ковелі 18-річний юнак підпалив крадене авто після невдалої спроби завести двигун. Спершу юнак вирішив котити легковик, але після того, як машина вдарилась в дерево, хлопець його підпалив. Згодом поліція знайшла крадія. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення, наразі юнак перебуває під домашнім арештом.

Інцидент стався у ніч на 4 лютого по вулиці Володимирській у Ковелі, але відомо про нього стало лише в середу, 15 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Волині.

«Зловмисник пошкодив замок дверей автомобіля ВАЗ-2106 та проник до салону. Не змігши запустити двигун авто, він почав котити його, однак вдарився у дерево, після чого підпалив транспортний засіб. Про подію поліцію повідомив власник легковика, 46-річний місцевий житель», – йдеться у повідомленні.

Згодом поліцейські встановили зловмисника – це 18-річний мешканець Ковеля. Слідчі вручили юнаку підозру за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 194 ККУ (підпал). Йому загрожує до п'яти років тюрми. Відомо, що на час слідства юнак перебуватиме під домашнім арештом.