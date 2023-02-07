Зловмисник заліз у кабіну вантажівки і поїхав з місця

На Волині 29-річний чоловік вкрав фуру MAN. Відомо, що вантажівка була припаркована біля будинку власника. Яким саме чином крадієві вдалось завести авто і виїхати з місця, наразі невідомо. Однак далеко проїхати він не встиг, бо менше ніж за півгодини його затримали правоохоронці. Наразі чоловіка заарештували, йому загрожує до 12 років тюрми.

Про крадіжку стало відомо в понеділок, 6 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Встановлено, що фура MAN перебувала поблизу будинку заявника, мешканця Ківерцівського району.

Зловмисник проник до кабіни вантажівки та поїхав з місця. Що саме він планував зробити з фурою, невідомо. Однак поліцейські менш ніж за півгодини затримали крадія. «Ним виявився 29-річний житель Луцького району, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Відомо, що 6 лютого суд вже обрав затриманому запобіжний захід: чоловік перебуватиме в СІЗО під вартою.