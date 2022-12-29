36-річний клієнт готелю у Сарнах викрав із номера телевізор. Аби вийти непоміченим, чоловік вирішив спускатися з викраденим через пожежну драбину. Після цього він викрав із гаража «Жигулі» і втік у Рівне.

Про крадіжки 36-річного чоловіка стало відомо після того, як рівненська поліція виявила у місті вкрадені «Жигулі». Виявилося, що між крадіжкою телевізора та автомобіля пройшло п'ять днів. Злочин в готелі чоловік скоїв ще 21 грудня.

Як встановили слідчі, в нічну пору доби зловмисник демонтував та викрав із номеру телевізор, вартістю 9 тис. грн. Виніс його, скориставшись пожежною драбиною. Крім того, не заплатив за проживання та придбані на барі товари.

Пізніше, 26 грудня, він викрав з гаража 65-річного мешканця Сарн автомобіль ВАЗ-2107. «Поліцейські встановили маршрут пересування викраденої автівки та виявили її у Рівному на вулиці Ніла Хасевича. Потому затримали і зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі повідомили йому про підозру», – йдеться у повідомленні.

Вчора, 28 грудня, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану). Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід — особисте зобов’язання. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.