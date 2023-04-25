Дівчат доправили до відділку поліції, а тоді передали батькам

На Рівненщині поліція розшукала двох неповнолітніх подруг, які не повернулись додому в село. Як пояснили правоохоронцям неповнолітні, вони поїхали до Рівного, аби «весело провести час» з друзями. На батьків дівчат склали протоколи за невиконання обов'язків з виховання дітей.

Про зникнення 15-річної доньки до поліції повідомив 37-річний мешканець села Садове надвечір у понеділок, 24 квітня. Напередодні дівчина поїхала проводити час із друзями. Востаннє чоловік спілкувався із дочкою вранці, втім протягом дня вона перестала виходити на зв’язок.

«Інспекторка ювенальної превенції Рівненського РУП, спільно із оперуповноваженим ВП № 5 (селище Гоща) через соціальні мережі встановили, що дівчина відпочиває разом із 17-річною односельчанкою та повнолітніми знайомими у Рівному. Із одним із них вдалося зв’язатися: він вказав, на якому автобусі та у якому напрямку їдуть дівчата», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Авто виявили та зупинили інспектори близько 19:00. Неповнолітніх подруг поліцейські доставили у відділення поліції, де передали батьками. Працівникам ювенальної превенції 15-річна та 17-річна дівчата пояснили, що «хотіли весело провести час».

Жодних протиправних дій відносно них вчинено не було. Із родинами ювенальна поліцейська провела профілактичні бесіди, а на батьків дівчат склала адмінпротоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Їм загрожує по 850 грн штрафу.