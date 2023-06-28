На Львівщині затримали чоловіка, який зберігав відефайли з дитячим порно, які завантажив з інтернету. Личаківський районний суд Львова на час досудового слідства відпустив його під особисте зобов’язання. За вчинене йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Про затримання чоловіка, який зберігав дитячу порнографію, правоохоронні органи офіційно не повідомляли. Однак про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду про застосування підозрюваному запобіжного заходу.

Як вказано у матеріалах справи, у зберіганні дитячого порно підозрюють уродженця Поморян. Він завантажував через Torrent відеофайли з дитячим порно та зберігав на своєму комп’ютері без мети збуту чи розповсюдження. Правоохоронці зафіксували декілька випадків скачування порно.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом ще 5 січня 2023 року, а 22 червня слідчі офіційно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії без мети збуту) ККУ. Того ж дня суддя Личаківського райсуду Дмитро Рудаков відпустив підозрюваного під особисте зобов’язання до 22 серпня.