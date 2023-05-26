Галицький районний суд Львова виніс вирок львів'янину, який зберігав на своєму комп'ютері дитячу порнографію. 23 травня чоловік отримав два роки іспитового строку, також суд заборонив йому обіймати посади, пов'язані з роботою із дітьми впродовж двох років. З порталу судової влади відомо, що засуджений за зберігання дитячого порно – безробітний львів'янин Тарас Василик.

Слідство встановило, що львів'янин зберігав на власному комп'ютері дитячу порнографію. Тарас Василик неодноразово завантажував заборонені відео з різних сайтів. Вперше він це зробив у листопаді 2021 року.

«Використовуючи власний персональний комп'ютер відвідував невстановлені досудовим розслідуванням інтернет-сайти, де одержав доступ до файлу, який містить відеозапис, що згідно з висновком експерта, належить до продукції з ознаками дитячої порнографії», – йдеться у вироку суду.

На судовому засіданні Тарас Василик визнав свою вину у злочині та підтвердив, що дійсно зберігав на комп'ютері дитячу порнографію: «У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати, вказавши, що повністю усвідомив протиправність своїх дій», – йдеться у матеріалах справи.

Щире каяття та повне визнання вини пом'якшили Тарасу Василику вирок. Суддя Галицького районного суду Ірина Волоско визнала чоловіка винним і призначила йому два роки ув'язнення, замінивши їх на два роки іспитового строку. Також Тарасу Василику впродовж двох років заборонено обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми та займатися діяльністю, пов'язаною із роботою з дітьми.

Тарас Василик має заплатити майже 4 тис. грн за експертизу, яка встановила, що відео, які він зберігав на комп'ютері, є дитячою порнографією. У Василика ще є час, аби оскаржити вирок в апеляції.