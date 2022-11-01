Вдома у чоловіка провели обшуки, правоохоронці вилучили системний блок

У Нововолинську поліція викрила 32-річного чоловіка, який зберігав на своєму комп'ютері 250 ГБ дитячої порнографії. Йдеться як про зображення, так і відео. Перші файли він завантажив ще в 2018 році, і продовжував скачувати дитяче порно протягом наступних чотирьох років. За скоєне йому загрожує до шести років ув'язнення.

Про викриття чоловіка прес-служба поліції Волині повідомила у вівторок, 1 листопада. Як встановило слідство, 32-річний мешканець Нововолинська протягом 2018-2022 років завантажував зображення та відео з дитячою порнографією на власний комп'ютер. Загалом йдеться про 250 ГБ контенту із забороненим змістом.

«Поліцейські задокументували 20 фактів скоєння незаконної діяльності зловмисником. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 32-річного жителя Нововолинська правоохоронці виявили та вилучили системний блок, на якому зберігалося 250 ГБ дитячої порнографії», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже оголосили підозру за ч.1 ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії). Санкція статті передбачає як мінімум арешт на строк від трьох до шести місяців, а максимально – до шести років тюрми. Суд вже обрав йому запобіжний захід: чоловік перебуватиме під домашнім арештом.