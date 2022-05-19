47-річному мешканцю Хмельниччини загрожує ув'язнення за зберігання дитячої порнографії. Файли із забороненим змістом чоловік зберігав на своєму комп'ютері. Незабаром справу розглядатиме суд, обвинуваченому загрожує до шести років тюрми.

Про скерування обвинувального акту до суду повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини в четвер, 19 травня. За даними слідства, 47-річний мешканець селища Білогір'я скачував у інтернеті файли, що містять ознаки дитячої порнографії для власного використання.



«Під час обшуків у його оселі правоохоронці вилучили комп’ютер, на якому знаходились докази причетності до злочину», – зазначає прокуратура.

Чоловікові інкримінують порушення ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії). Йому загрожує максимум до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.