Кам'янець-Подільський суд призначив 13 років та 6 місяців тюрми 36-річному чоловікові, який згвалтував малолітнього сина своєї співмешканки. Зловмисник скористався тим, що хлопчик має порушення інтелектуального розвитку. Під час слідства та в суді він своєї провини не визнав.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 17 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Насильство щодо малолітнього хлопчика 36-річний чоловік вчинив у лютому цього року.

«Неодноразово судимий співмешканець матері хлопчика скористався тим, що він має порушення інтелектуального розвитку, та зґвалтував його. Не припинив негідник знущання навіть попри прохання дитини», – зазначає прокуратура.

Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 152 ККУ (згвалтування). Відтак йому призначили 13,5 років у в'язниці.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.