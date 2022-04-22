Російські військові злочинці не вбили і не зґвалтували 17-річну дівчину з Ірпеня, лише тому, що вирішили, що вона не красива. Проте на очах у молодої дівчини росіяни вбили та зґвалтували її маму та молодшу на два роки сестру. Про чергові звірства російських злочинців щодо українських жінок та дітей, розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Денісова повідомила, що 17-річна дівчина звернулася на спеціальну телефонну лінію, аби конфіденційно отримати психологічну допомогу, але дівчина погодилася на оприлюднення тих звірств, які з її родиною вчинили росіяни в Ірпені.

За словами дівчини, троє російськиї військових зґвалтували її маму та молодшу 15-річну сестру. Її не чіпали, мовляв вона не красива.

«В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі. Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали – «живи та передай іншим», – написала Денісова у Facebook.

Зараз з дівчиною працюють психологи.

Нагадаємо, російські військові ґвалтують не лише жінок, а й дітей: малих хлопчиків та дівчаток. Окрмі того, десятки зґвалтованих росіянами жінок – завагітніли.

Із 1 квітня для постраждалих від російської агресії в Україні діє телефонна лінія для надання психологічної допомоги. За телефоном +380 (66) 037 97 08 усі охочі можуть отримати психологічну допомогу. За 22 дні квітня за допомогою вже звернулись понад 400 осіб.