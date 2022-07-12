Луцький суд призначив 34 тис. грн штрафу жінці, яка оголювалась онлайн. Її визнали винною у поширенні порнографії. Також фігурантка справи повинна заплатити 2 тис. грн за мистецтвознавчі експертизи.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, слідству відомо про один такий випадок, коли підозрювана оголювалась на вебкамеру. Це сталось на початку червня 2022 року. Дівчина авторизувалась на спеціалізованому сайті і під час онлайн-трансляції демонструвала статеві органи. Відео було доступне для всіх користувачів.

Яким чином порушницю вдалось викрити, у вироку не зазначають. Відомо лише, що її дії кваліфікували за ч.1. ст. 301 ККУ (розповсюдження порнографії).

За тиждень після вручення підозри жінка уклала угоду про винуватість з прокурором. У ній вона визнала себе винною за вказаною статтею та не заперечувала проти покарання. Суддя Ярослав Артиш цю угоду затвердив.

Відтак підозрюваній призначили 34 тис. грн штрафу. Мобільний телефон, ноутбук та банківські картки, які досліджували у рамках розслідування, повернуть власниці. Натомість суд постановив знищити декілька секс-іграшок, коробку з еротичною грою та перуку, яку вилучили у фігурантки справи.

Також обвинувачена повинна заплатити 2 тис. грн за дві проведені так звані мистецтвозначні експертизи.