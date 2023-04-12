Шевченківський районний суд призначив рік умовно Валерії Радкевич, яка у своєму Telegram-каналі Lera-pantera 18+ публікувала фото та відео порнографічного характеру. Цей контент вона продавала за гроші – доступ до закритого Telegram-каналу можна було отримати за 350 грн на тиждень.

Як вказано у матеріалах справи, уродженка Володимира, що на Волині, Валерія Радкевич навесні 2020 року створила у Instagram сторінку Lera-pantera, через яку знайомилась з чоловіками. Після листування вона пропонувала продовжити спілкування в закритому Telegram-каналі Lera-pantera 18+, де публікувала фото та відео порнографічного й еротичного характеру.

За даними слідства, цією діяльністю Валерія Радкевич займалася з весни 2020 року до лютого 2021 року. Одним із «клієнтів» її каналу в Telegram був місцевий пенсіонер, який і повідомив про вміст каналу в поліцію. За його словами, раніше він працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності та любить переглядати сторінки в соцмережах. Нібито саме так він і натрапив на сторінку Lera-pantera в Instagram, зацікавився і почав спілкуватися. Згодом дівчина повідомила, що подальше спілкування коштуватиме 350 грн на тиждень та надіслала номер рахунку для оплати цієї «послуги». Оплативши суму, пенсіонер отримав доступ до Telegram-каналу, де, на його думку, були порнофото. Після того, як про спілкування дізналась дружина та влаштувала скандал, чоловік вирішив звернутись в кіберполіцію.

Також слідчі допитали ще кількох свідків, яким Валерія Радкевич після спілкування в Instagram пропонувала платний доступ до Telegram-каналу з порнографічними фото й відео.

У суді Валерія Радкевич свою причетність до розповсюдження порно заперечила. За її словами, у 2019 році через фінансові труднощі вона почала здавати свою квартиру в оренду студенткам Львівської комерційної академії. Ті, зазначає вона, часто платили за оренду частинами на картку або віддавали гроші готівко. Валерія Радкевич стверджує, що залишила для орендарів у квартирі все майно, включно з ноутбуком, яким могли користуватись дівчата. На цьому комп’ютері була папка з інтимними фото її та її колишнього хлопця. Також цей ноутбук орендарі здавали в ремонтну майстерню. Дівчина заявляє, що не причетна до розповсюдження цих фото, однак це могли зробити її орендарки або майстри, які ремонтували її ноутбук. Водночас вона зазначила, що вела в Instagram сторінку Pantera shop. Які саме товари там продавали, вона не уточнила.

Однак слідство довело, що листування відбувалось з телефону саме Валерії Радкевич, як і адміністрування каналу в Telegram. Враховуючи це, суддя Шевченківського районного суду Ірина Зима визнала дівчину винною в розповсюдженні порно за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 ККУ та призначила три роки позбавлення волі. Однак суд звільнив Валерію Радкевич від відбування покарання та призначив рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити 4,3 тис. грн витрат за проведення експертиз.

Прокуратура та засудження намагались оскаржити цей вирок у суді. Однак Львівський апеляційний суд лишив вирок чинним, натомість дозволив прокуратурі вилучити ноутбук, із якого розсилалась порнографія, на користь держави. Цей вирок можна оскаржити в касації.