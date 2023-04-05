Львівський суд зобов’язав Державну казначейську службу виплатити 600 тис. грн моральної шкоди Віталію Стефковському, якого правоохоронці звинувачували у розповсюдженні порно, зокрема відео з ознаками дитячої порнографії. Чоловік через суд домігся закриття справи та відсудив компенсацію через дії правоохоронців.

Ще у листопаді 2016 року Віталія Стефковського обвинуватили у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 та ч.4 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). У матеріалах справи вказано, що у 2016 році чоловік встановив на свій комп’ютер програмний продукт «еМule», завдяки якому матеріали, розміщені на його комп’ютері, були доступні для інших людей. Чоловік зберігав на своєму комп’ютері близько 200 відео порнографічного характеру, зокрема відео з ознаками дитячої порнографії.

У 2018 році Шевченківський райсуд Львова визнав його винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив три роки іспитового терміну. Апеляційний суд Львівщини залишив вирок без змін, але Верховний суд відправив справу на повторний розгляд у суді апеляційної інстанції. У грудні 2019 року ухвалою Львівського апеляційного суду вирок був скасований, а справу закрито.

В ухвалі апеляційного суду про закриття справи вказано, що суд першої інстанції залишив без належної уваги недотримання порядку проведення обшуку на стадії досудового розслідування.

Обшук у квартирі обвинуваченого, на думку адвоката, було проведено із порушенням вимог КПК України, а поняті у судовому засіданні не допитувались. Він вважає, що протокол обшуку є недопустимим доказом.

У матеріалах справи вказано, що дозвіл на проведення обшуку у квартирі Віталія Стефковського було надано слідчому, який не був присутній під час обшуку. Протокол обшуку було покладено в основу вироку Шевченківського райсуду. Суд першої інстанції послався на наявність у матеріалах кримінального провадження доручення на проведення обшуку, виданого слідчим на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК відповідному оперативному підрозділу, у зв`язку з чим вказав про законність проведеної слідчої дії.

Проте на переконання апеляційного суду, положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам у цьому випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

Адвокат Віталія Стефковського також заявив, що законом не передбачено відповідальність за зберігання відеопродукції порнографічного характеру, а щодо розповсюдження, то в діях обвинуваченого відсутній склад злочину, оскільки згідно науково-практичного коментаря ККУ під словом розповсюдження слід розуміти безоплатну передачу іншим особам, включаючи дарування, передачу у спадок, надання у тимчасове користування. Також стверджував, що його клієнт не зберігав не розповсюджував дитячу порнографію.

Після скасування вироку Віталій Стефковський пішов в суд, щоб стягнути на свою користь моральну компенсацію, оскільки через незаконні дії правоохоронців йому було завдано шкоди. Чоловік був під слідством та судом 3 роки та п’ять місяців, він хотів відсудити два мільйони гривень компенсації у Державної казначейської служби.

24 березня 2023 року справу розглянула суддя Шевченківського райсуду Львова Ірина Зима, вона частково задовольнила цивільний позов Віталія Стефковського та зобов’язала Державну казначейську службу виплатити йому 600 тис. грн компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.