Киянин Дмитро Бубир переодягався у жіночий одяг та таким чином проник у дві львівські школи

Сихівський районний сул Львова визнав Дмитра Бубира винним у розбещенні семирічної дівчинки у шкільному туалеті та спробі розбестити іншу школярку. Чоловік проникав у школи, переодягнувшись у жіночий одяг. Педофіла засудили до восьми років тюрми.

Як вказано у вироку суду за 24 березня, у грудні 2021 року 50-річний киянин Дмитро Бубир переодягався у жіночий одяг та таким чином проник у дві львівські школи. Чоловік заходив у жіночі туалети та пропонував дівчаткам роздягнутись, говорячи, зокрема, що він лікар та проводить огляд.

У першому випадку Дмитро Бубир проник у школу №43 на вул. Масарика, 9. Він зайшов у жіночий туалет, де в одній з кабінок у цей час була семирічна дівчинка. Він представився лікарем і сказав, що має її оглянути. Дмитро Бубир поставив її на унітаз та почав розглядати, у цей момент у дівчинки була оголена нижня частина тіла. Це тривало кілька хвилин, поки не продзвенів дзвінок на перерву і у туалет не почали заходити люди. Дмитро Бубир тоді втік.

Киянин Дмитро Бубир раніше судимий за розбещення неповнолітніх

У матеріалах справи вказано, що дівчинку, зокрема, побачила вчителька, яка намагалась наздогнати чоловіка. Дмитро Бубир був вдягнений у жіночу куртку червоного кольору та маску, що закривала його обличчя.

Інший випадок трапився через 11 днів уже в іншій львівській школі. Дмитро Бубир проник у дитячу школу мистецтв №5 на вул. Хуторівка, 28. Він пішов у жіночий туалет, де була 9-річна школярка. Педофіл сказав їй роздягнутись, але дівчинка відштовхнула його та вибігла з туалету.

Киянин Дмитро Бубир раніше судимий за розбещення неповнолітніх. У 2021 році чоловік також був у розшуку за розбещення дітей у одній з київських шкіл, тоді його затримали, але він вийшов під заставу.

У суді Дмитро Бубир свою вину заперечив і сказав, що до затримання ніколи не був у школі №43, а у дитячій школі мистецтв №5 хотів щось вкрасти. Заявив, що під час досудового розслідування давав визнавальні покази, бо поліцейські добре до нього ставились.

Справу розглядала суддя Галина Шашуріна, вона дослідила усі матеріали та визнала Дмитра Бубира винним за ач.2 ст.156 ККУ та за ч.2 ст.15, ч.2 ст.156 ККУ. Йому призначили покарання у вигляді восьми років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть із 23 грудня 2021 року з розрахунком один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Дмитра Бубира також зобов’язали виплатити 150 тис. грн представнику семирічної школярки. На вирок ще може бути подана апеляція.