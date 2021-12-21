Поліція розшукує невідомого чоловіка, який зайшов у львівську школу №43 у жіночому вбранні

Львівська поліція розшукує невідомого чоловіка, який намагався розбестити у шкільному туалеті ученицю 2 класу школу №43. Невідомий переодягнувся у жіночий одяг і представився дитині лікаркою. Інцидент у школі трапився ще два тижні тому, однак інформація про нього з'явилась у мережі лише у вівторок, 21 грудня. Відомо, що чоловіка уже помітили і в іншій львівській школі.

Випадок трапився у міській школі №43, що на вул. Масарика. 9. Як повідомляють батьки школярів, невідомий чоловік зайшов у школу в жіночому вбранні. Судячи з опублікованого відео з камер спостереження, у цей момент на вході в школу був відсутній охоронець.

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Відео з камери спостереження у холі школи №43

Чоловік був вдягнений у червону куртку, джинси та жіночі чоботи. Щоб замаскувати обличчя, чоловік одягнув окуляри та закрив обличчя чорною маскою.

Він зайшов у жіночий туалет, де перебувала учениця 2-го класу, назвався лікаркою і попросив її роздягнутись. Оскільки дівчинка тривалий час була відсутня на уроці, за нею в туалет вийшла вчителька. Невідомий налякався, штовхнув вчительку і вибіг зі школи. Чи встиг невідомий завдати шкоди дитині – наразі невідомо.

Невідомий чоловік вдягнув жіночий одяг і зайшов у жіночу вбиральню школи (фото Варти-1)

Директорка школи Ірина Чорнобиль відмовилась коментувати ZAXID.NET цей інцидент. Вона лише заявила, що у школі ведеться службове розслідування, а другокласниця не постраждала та продовжує відвідувати школу.

У міській раді Львова повідомили, що невідомий чоловік намагався проникнути у дві міські школи, але не уточнюють номер другої школи. Також відомо, що поліція вже відкрила кримінальну справу.

«Міські управління освіти та культури виявили факти проникнення невідомої особи в дві львівські школи. Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною. Усі відеоматеріали управління надали правоохоронним органам та Ювенальній превенції у Львівській області», – повідомили у мерії.

У поліції Львівщини також повідомили про розшук невідомого чоловіка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.

«Про подію у поліцію повідомила мати семирічної учениці другого класу однієї з львівських шкіл. За словами заявниці, невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії. Проводиться досудове розслідування, до розкриття злочину задіяні оперативники кримінальної поліції усіх територіальних підрозділів» – вказано у повідомленні поліції.

У поліції не називають дати інциденту у школі №43. За інформацією ZAXID.NET, інцидент у школі №43 трапився ще 9 грудня, а мати дівчинки написала заяву у Шевченківській відділ поліції 13 грудня.

Відомо, що того ж зловмисника 20 грудня помітили в одній із шкіл на Сихові. Відео з камер спостереження оприлюднили одразу у кількох Viber-спільнотах.