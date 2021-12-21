50-річний киянин перебував у розшуку, раніше він судимий за розбещення

У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі розбещення семирічної школярки. Затримання відбулося у вівторок, 21 грудня, близько 21:00 на вул. Кульпарківській. Затриманим виявився 50-річний киянин, який перебуває у розшуку.

«До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 50-річного мешканця Києва та розшукали його», – повідомили у поліції.

За інформацією джерел ZAXID.NET у поліції, раніше чоловік вже був судимий за розбещення неповнолітніх. Окрім того, він перебував у розшуку.

Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі йому повідомлять про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Також поліція перевіряє його причетність до інших правопорушень. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, випадок стався у міській школі №43, що на вул. Масарика, 9. Переодягнений жінкою невідомий намагався розбестити дитину у шкільному туалеті. Пізніше із заявою про те, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька, та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії, до поліції звернулась мати семирічної учениці другого класу.

У міській раді Львова також повідомили, що невідомий чоловік намагався проникнути у дві міські школи.