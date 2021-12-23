У четвер, 23 грудня, Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному у розбещенні школярок 50-річному киянину запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб без права внести заставу. Про це повідомляє «Еспресо.Захід».

Сьогоднішнє засідання суду провели у закритому режимі. У четвер, 22 грудня, обрати запобіжний захід не вдалося, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді і вимагав провести засідання у закритому режимі. Клопотання про відвід судді не задовольнили, але слухання було без участі журналістів. Слідча суддя Людмила Фролова обрала підозрюваному найсуворіший запобіжний захід.

Нагадаємо, за спробу розбещення дитини у вбиральні львівської школи затримали 50-річного киянина, що вже перебував у розшуку і має судимість за розбещення. Після цього схожий випадок він знову вчинив у Києві, його затримали. Але у листопаді суд його випустив під заставу 181 600 грн. Він вийшов із СІЗО і вже в грудні вчинив аналогічний злочин у Львові.