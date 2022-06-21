Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янці Поліні К., яка працювала вебкам-моделлю та розповсюджувала порнографічні матеріали на відповідних сайтах для іноземців. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано у матеріалах справи, із лютого по жовтень 2018 року злочинна група, до якої входило семеро людей, організували у кількох орендованих квартирах у Львові порностудії. Квартири орендували для дівчат, які працювали моделями секс-відеочатів, під час яких демонтрували своє тіло на камеру та виконували сексуальні побажання клієнтів. Хвилина такої «роботи» коштувала від 5 до 8 доларів США, а за півмісяця жінкам платили по 300-400 доларів.

Крім безпосередньої роботи вебкам-моделями, до обов’язків жінок також входила реєстрація та розповсюдження відео на відповідних порносайтах. Доступ до цих сайтів мали лише іноземці.

Під час засідання суду львів’янка Поліна К. повідомила, що знайшла роботу вебкам-моделі через Facebook. За її словами, спершу вона була переконана, що йдеться про роботу в шлюбному агентстві, а потім, що доведеться просто спілкуватися з іноземцями. Однак після того, як організатори порностудій пояснили їй обов’язки, через скрутне матеріальне становище вона погодилась секс-відеочати. У суді Поліна К. визнала свою провину в незаконному розповсюджені порновідео та попросила суворо її не карати, оскільки виховує неповнолітню дитину.

Враховуючи докази та каяття моделі, 8 червня суддя Личаківського районного суду Львова Роман Грицко визнав винною Поліну К. у розповсюджені порнографічних відео за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.301 ККУ та признчив їй три роки позбавлення волі, заборонивши на рік займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням фото чи відео в інтернеті. Втім від відбування покарання суд її звільнив, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що 29 листопада 2021 року Личаківський районний суд виніс вирок сімом організаторам порностудій, відпустивши їх на іспитовий термін.