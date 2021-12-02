Личаківський районний суд виніс вирок учасникам злочинної групи, які створили в орендованих квартирах у Львові кілька веб-порностудій. Дівчата-моделі реєструватись на спеціальних сайтах, де через веб-камеру спілкувались з клієнтами, роздягались перед ними та виконували їхні сексуальні бажання. Усім сімом організаторам порностудій суд виніс м'який вирок, відпустивши їх на іспитовий термін.

Як вказано у матеріалах справи, 2018 році мешканець Львова разом з приятелем з Донецька створили порностудії в орендованих квартирах у Львові. Чоловіки знайшли кількох дівчат-моделей, адміністраторів, а також закупили веб-камери та іншу техніку, необхідну для роботи порностудії. Загалом у злочинну групу входило семеро людей – це мешканці Львова, Донецька, Києва та Тернополя.

В орендовані квартири приходили моделі, які реєструвались на спеціальних сайтах, де у режимі онлайн спілкувались з клієнтами. При цьому, дівчата оголювались перед клієнтами, показували їм статеві органи та виконували їхні бажання. У моделей навіть був графік, за яким вони орієнтувались коли і хто має виходити на «роботу».

Гроші за послуги учасники злочинної групи отримували через PayPal, а потім знімали як готівку і ділили між усіма учасниками. Загалом кожен з них заробляв 300-500 доларів на місяць.

29 листопада 2021 року Личаківський районний суд розглянув цю справу і виніс вироки усім сімом учасникам угрупування. Усі вони визнали свою провину і просили їх суворо не карати. Зрештою, суддя Роман Грицко визнав організаторів порностудій винними у розповсюдженні порнографії, однак призначив всім умовні терміни на 1-3 роки. Це означає, що вони будуть на волі, однак якщо упродовж іспитового терміну вони знову будуть порушувати закон, то отримають реальний термін у тюрмі.