«ОСББ Біля парку» зареєстроване на вул. Похилій, 3

Сихівський районний суд виніс вирок молодому львів'янину, який розповсюдив порнографічні фотографії своєї дівчини у чаті ОСББ в Viber. Роман Знак пояснив, що образився на дівчину і намагався їй таким чином помститися. Тепер він має сплатити 17 тис. грн штрафу.

Цей випадок трапився 9 квітня цього року. Львів'янин Роман Знак надіслав в закриту групу «ОСББ Біля парку» у Viber порнографічні фотографії своєї дівчини. У цей момент в групі цього ОСББ було 183 учасники. Після цього дівчина звернулася у поліцію.

Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що фотографії у чаті ОСББ мають порнографічний характер.

В судовому засіданні 29 вересня Роман Знак визнав свою провину у розповсюдженні порнографії. Він пояснив свої дії тим, що проживав разом з дівчиною разом, і в квітні в них виникла сварка. За словами Романа Знака, після сварки він дуже образився на дівчину і тому вирішив розповсюдити в групі ОСББ «Біля парку» її порнографічні фотографії, які звантажив з її фотосховища у iCloud.

Роман Знак попросив суд не карати його суворо, адже він сильно кається. Суд визнав каяття як пом’якшувальну обставину.

Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок, який розглядав цю справу, визнав Романа Знака винним в розповсюдженні порнографії і оштрафував його на 17 тис. грн. Чоловік ще може оскаржити цей вирок суду в апеляції.