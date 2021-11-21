Личаківський районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн львів'янку Ярину К., за розміщення в інтернеті фото та відео порнографічного характеру.

Як вказано у матеріалах справи, в період із січня до травня 2021 року львів’янка розмістила на сайті в інтернеті п'ять фото порнографічного характеру. Що саме було зображено на фото у вироку суду не вказано.

У червні вона завантажила на цей же сайт порнографічне відео й надала до нього доступ учасникам закритого чату. Поліція викрила порушницю і висунула їй підозру за ч. 1 ст. 301 ККУ (розповсюдження товарів і зображень порнографічного характеру).

Ярина К. свою провину визнала й у вересні уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Враховуючи це, 11 листопада суддя Галицького районного суду Сергій Гирич визнав її винною та оштрафував на 17 тис. грн. Крім цього, вона має заплатити 2,9 тис. грн судових витрат.