Сихівський районний суд Львова виніс вирок військовому, який у невтерезому стані спробував зґвалтувати жінку у під’їзді багатоповерхівки. Обвинувачений уклав угоду про примирення з потерпілою та суд звільнив його від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, випадок трапився ввечері 28 листопада 2022 року. Солдат, який служив у прикордонному загоні, перебував у під’їзді багатоповерхівки у нетверезому стані, почав чіплятись до жінки та здійснив спробу зґвалтувати її. У матеріалах справи прихована назва вулиці, де трапився цей випадок, але справу розглядав Сихівський райсуд.

Обвинувачений уклав угоду про примирення з потерпілою, у суді військовий визнав свою провину. Варто зазначити, що 27 червня 2023 року (за день до оголошення вироку) обвинуваченого було звільнено зі служби за станом здоров’я.

Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка визнала обвинуваченого винним у вчиненні спроби зґвалтування та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнила його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок може бути подана апеляція.