На Тернопільщині суд засудив чоловіка до 10 років в’язниці за зґвалтування малолітньої двоюрідної сестри. В суді обвинувачений своєї вини не визнав, а пояснив, що просто лежав поруч дівчинки. Однак проведена експертиза підтвердила, що зґвалтування все-таки було, а потерпіла дівчинка в подробицях розповіла, як з неї познущався родич поки вона гостювала в дідуся і бабусі.

Інцидент стався в селі Лошнів Теребовлянської громади. Чоловік переїхав в населений пункт на Тернопільщині разом зі своїми батьками із Запорізької області. Сім’я приїхала після повномасштабного вторгнення до родичів, зокрема до діда та баби, які живуть у Лошневі. Влітку до будинку часто приїжджали з Тернополя дві дівчинки, які приходяться обвинуваченому двоюрідними сестрами.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в ніч з 10 на 11 серпня 2023 року в обвинуваченого Олександра М. виник злочинний умисел, спрямований на вчинення дій сексуального характеру відносно малолітньої.

«Обвинувачений скористався тим, що дівчинка спала разом із ним на одному ліжку. Він був фізично сильніший та старший за неї, а також користуючись відсутністю сторонніх осіб, зняв з неї спідню білизну та зґвалтував її», – йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 16 серпня.

Обвинуваченого чоловіка допитали в судовому засіданні. Під час свідчень він свою вину не визнав і розповів, що наприкінці 2022 року він з матір’ю і братом переїхали із Запоріжжя через воєнні дії в село Лошнів до баби і діда.

«Влітку 2023 року тітка час від часу привозила до баби з дідом двох своїх малолітніх дочок. Діти залишались на декілька днів, в одній із кімнат мали свої спальні місця. В ніч з 10 на 11 серпня пішов спати на диван в кімнаті, яка була неподалік із кімнатою дівчаток. Близько 23:00 малолітня потерпіла прийшла до обвинуваченого і сказала, що хоче спати з ним, бо їй самій страшно, а інша дівчинка пішла спати на ліжко до його матері. Обвинувачений не заперечував», – йдеться у матеріалах справи.

Також в суді чоловік повідомив, що дівчина гралася в планшеті, а потім заснула. Він же ще трошки «посидів» у телефоні і також заснув. Зазначив, що був тверезий і не зачіпав дитини. Через два тижні подзвонила тітка до його баби і звинуватила його у зґвалтуванні доньки. Він спочатку всім казав, що не робив такого, а потім коли його баба вдрала по лиці, то зізнався, що все-таки зачіпав дитину.

Зґвалтування малолітньої також підтвердила лікарська експертиза. Потерпіла також дала покази під час відеоконференції в суді. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, дівчинка не схильна до підвищеного фантазування, здатна правильно сприймати, запам’ятовувати і відтворювати обставини, що мають значення у справі та давати щодо них адекватні показання.

Матір постраждалої дівчинки в суді зазначила, що обвинувачений признався їй, що ліз до її доньки, просив пробачення і, щоб вона не зверталася в поліцію. Також жінка додала, що після повернення від бабусі з дідусем донька стала часто прокидатись вночі, плакала, переживала, її психологічний стан погіршився.

Суддя Теребовлянського районного суду визнав винним уродженця міста Пологи Запорізької області, призначив йому покарання в вигляді 10 років позбавлення волі. Окрім того, інформацію про Олександра М. включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. На вирок можна подати апеляційну скаргу.